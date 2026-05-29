Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на Россию

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны сбили в период с 20:00 мск 28 мая до 07:00 мск 29 мая.

В министерстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

Накануне российские силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины. Летательные аппараты самолетного типа сбили над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря

До этого министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел украинские беспилотники, сбитые дронами-перехватчиками «Елка», в ходе посещения группировки войск «Запад».

Ранее в Румынии беспилотник врезался в жилой дом рядом с украинской границей.