Вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины перебросили в Черниговскую область, где, по данным источников, ее личный состав ожидает фактически верная гибель.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, командование ВСУ планирует использовать это подразделение с целью отвлечения российских военнослужащих от других, более приоритетных направлений, фактически отправляя солдат на убой.

Напомним, что уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что с 2014 года жертвами атак украинских вооруженных сил на территории ДНР стали 253 ребенка, а ещё 1059 детей получили ранения различной степени тяжести. После начала специальной военной операции, уточнила Морозова, от атак ВСУ погибли 162 несовершеннолетних и 606 детей были ранены.

