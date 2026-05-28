Иран нанес ответный удар по авиабазе США

Иранский КСИР атаковал американскую авиабазу после удара США поблизости от портового города Бендер-Аббас, передает Asharq News.
В ночь на 28 мая Reuters со ссылкой на американского чиновника передал, что США нанесли новые удары по военному объекту Ирана. Цель атаки якобы угрожала ВС США и коммерческим судам в Ормузском проливе. Вскоре журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что ВС США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре беспилотника-камикадзе.
По словам американского чиновника, Исламская Республика запустила четыре дрона-камикадзе по военному кораблю Соединенных Штатов и торговому судну.