Иран нанес ответный удар по авиабазе США

Иранский КСИР атаковал американскую авиабазу после удара США поблизости от портового города Бендер-Аббас, передает Asharq News.

"Любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ", - заявили в КСИР и добавили, что США несут ответственность за последствия.

В ночь на 28 мая Reuters со ссылкой на американского чиновника передал, что США нанесли новые удары по военному объекту Ирана. Цель атаки якобы угрожала ВС США и коммерческим судам в Ормузском проливе. Вскоре журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что ВС США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре беспилотника-камикадзе.

По словам американского чиновника, Исламская Республика запустила четыре дрона-камикадзе по военному кораблю Соединенных Штатов и торговому судну.