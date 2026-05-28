Раскрыта реакция в Киеве на российский удар возмездия

Российский удар возмездия и заявление Министерства иностранных дел (МИД) РФ о планах атак на объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве вызвали панику в украинской столице. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.

Он прокомментировал попытки Киева преуменьшить эффективность российского оружия. «Я знаю, что паника там приличная возникла. Но раз паника, значит, паника на пустом месте не может быть», — высказался Азаров.

Ранее Азаров заявил, что западные страны игнорируют предупреждение России о необходимости эвакуации дипломатов из Киева, поскольку им безразлична судьба своих граждан. Также, как считает Азаров, западные и украинские власти не прислушиваются к предупреждениям, поскольку иначе подтвердится, что они врали о «несерьезности» российского оружия.