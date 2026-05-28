В США хотят финансировать несколько компаний по производству БПЛА

Американская администрация может заключить несколько сделок о финансировании с частными компаниями - производителями беспилотников для наращивания внутреннего производства дронов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Пентагон рассматривает возможность заключить договоренности с базирующимся в Алабаме предприятием Performance Drone Works, компанией Unusual Machines, долей в которой владеет Дональд Трамп - младший, и стартапом Neros Technologies. Военное министерство за счет заключения сделок с ними рассчитывает нарастить производство беспилотников, увеличить предложение на рынке и снизить их стоимость, пишет издание.

В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске военным министерством США программы на $1 млрд по приобретению сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года.