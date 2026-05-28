Боец Мафон: ВС РФ растягивали и отвлекали силы ВСУ в Воздвижевке

Российские войска в Воздвижевке отвлекали растягивали и отвлекали группировку ВСУ. Как рассказал ТАСС замкомандира отряда "Шторм-1", 39-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Мафон, украинские солдаты были вынуждены разрываться на несколько очагов.

"Отвлечение внимания плюс растяжка противника туда-сюда, они не могут на два фронта. Но у нас много подразделений, рядом работает, кто-то отвлекает внимание, кто-то идет в лоб", - сказал замкомандира.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области.