СМИ узнали подробности американского удара по Ирану

Соединенные Штаты нанесли удар по иранской пусковой установке для беспилотников и уничтожили четыре дрона-камикадзе, которые, по утверждению американской стороны, были запущены в направлении корабля ВМС США и торгового судна.

© Московский Комсомолец

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источник, высокопоставленный американский чиновник заявил, что Иран запустил четыре дрона-камикадзе по американскому военному кораблю и торговому судну. В ответ американские военные сбили эти беспилотники, а затем атаковали еще одну наземную иранскую установку для запуска дронов - до того, как она успела произвести свой запуск. Об этом в социальной сети X написал журналист Axios Барак Равид.

Ранее агентство Reuters уже сообщало, что США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за возникшей угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Трамп проигнорировал пострадавших в Иране во время визита в госпиталь.