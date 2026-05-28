Пентагон планирует создать военный полигон для БПЛА в Миссисипи

Пентагон планирует создать новый полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в штате Миссисипи.

Об этом сообщает Defense News. В публикации отмечается, что проект должен расширить существующие испытательные полигоны в Космическом центре имени Джона Стенниса НАСА. Создание нового полигона должно способствовать разработке воздушных, водных и наземных беспилотников.

"Расположенный недалеко от побережья Мексиканского залива Миссисипи Космический центр Стенниса уже поддерживает испытания ракет и военные исследования благодаря большому ограниченному воздушному пространству, доступу к водным путям и относительной изоляции", — говорится в публикации.

В апреле сообщалось, что США планируют перейти к использованию FPV-дронов Bumblebee для борьбы с вражеским беспилотникам, отказавшись от дорогостоящих систем перехвата и опираясь на свой опыт ведения боевых действий в последние несколько лет.