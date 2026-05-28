США атаковали военный объект Ирана

Американские войска уничтожили установку для запуска беспилотных летательных аппаратов и четыре дрона-камикадзе Ирана.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил журналист Axios Барак Равид. Он отметил в социальной сети X, что Иран запустил дроны по военному кораблю и торговому судну США.

«Американские военные сбили эти беспилотники и атаковали ещё одну наземную иранскую установку для запуска дронов до того, как она успела произвести запуск», — написал журналист.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе.