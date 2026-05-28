Финны стянули десятки тысяч военных к границе с Россией

Финляндия развернула масштабные военные учения в непосредственной близости от российских рубежей. Манёвры стартовали 27 мая в регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и восточной части Финского залива, сообщают «Известия».

В учениях задействованы 13 тысяч военнослужащих, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты и корабли флота. Официальная цель — отработка борьбы с беспилотными аппаратами, однако, по мнению экспертов, истинная причина кроется в серии инцидентов с украинскими дронами, которые показали полную уязвимость финского неба.

Военный эксперт Дмитрий Корнев пояснил, что использование реальных вертолётов в качестве мишеней — шаг вынужденный. Ключевая задача состоит в том, чтобы научить ПВО своевременно замечать малоскоростные низколетящие объекты.

Одновременно в посольстве РФ в Хельсинки заявили, что финская сторона, несмотря на заверения о «полном запрете» использования своего воздушного пространства для ударов по РФ, с пониманием относится к методам Киева. Эксперты не исключают, что в итоге балтийские страны могут неофициально дать зелёный свет пролёту дронов в обход фронта.