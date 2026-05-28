Зеленский заявил о планах Украины закупить 22 истребителя

Украина закупит 22 новых истребителя Gripen. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Украина также приобретет 22 новых модели Gripen. Речь идет о самых современных моделях истребителей серии Е. Их смогут поставить до 2030 года», — говорится в публикации.

Он также рассказал о новом пакете помощи Киеву от Швеции. В него вошли самолеты и оружие.

Ранее Зеленский написал президенту США Дональду Трампу срочное письмо. Украинский лидер пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО).