Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал ударить ракетами «Орешник», «Кинжал» и «Циркон» по линии фронта и «проутюжить» российскими ударными дронами украинские позиции по всей передовой.

Об этом он заявил «Газете.Ru» на фоне новых ударов Вооруженных сил Украины по ЛНР.

«Вместо того, чтобы угрожать системными ударами по украинским центрам принятия решений, стоило бы больше внимания обратить на линию фронта. Там наши ребята, уже который год сидящие в окопах, очень [бы] обрадовались, если б артподготовка прошла ракетами «Орешник», «Кинжал» и «Циркон». Чтобы вражеские позиции по всей передовой утюжили бы российские ударные дроны — такое их количество, что улетает по украинским тылам, непременно смогло бы переломить ситуацию. Особенное внимание, по идее, надо уделить Савянско-Краматорскому укрепрайону, чтобы, наконец, освободить уже и этот остаток нашего Донбасса. И в целом пойти вперед, в наступление, которое вполне могло бы опрокинуть силы противника. А на его плечах дойти до Днепра, а потом и до польской границы. Уверен, что тогда бы и европейские планы по нападению на Россию были быстро скорректированы. Они хорошо чувствуют силу и боятся того, кто не стесняется ее применять», — сказал Журавлев.

27 мая ВСУ атаковали гимназию в Сватове Луганской народной республики. Это стало второй атакой на учебное заведение ЛНР после трагедии в колледже в Старобельске.

В МИД РФ заявили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по объектам ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.