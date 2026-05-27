Назначение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины является результатом скоординированных усилий теневых лоббистских групп, заинтересованных в перераспределении финансовых потоков.

Об этом ИС «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Господин Федоров сейчас стал министром обороны, и, я думаю, стал совершенно неслучайно. До этого он откровенно крышевал целый ряд манипулятивных компаний, то есть связанных с вымогательством денег, а потом был близок к вот этим дронным программам», — отметил дипломат.

По мнению представителя МИД России, приход Федорова к руководству военным ведомством обусловлен интересами коммерческих структур, зарабатывающих на поставках беспилотных технологий.

«А сейчас усилиями определенного лобби он встал на должность министра обороны», — добавил Мирошник.

Назначение Федорова уже привело к обострению внутренних противоречий в украинском руководстве. По информации агентства РИА Новости, полученной от российских силовых структур, между новым главой оборонного ведомства и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским разгорелся публичный конфликт из-за контроля над закупками вооружений. Федоров лоббирует полный отказ от традиционных закупок артиллерии и минометов в пользу беспилотных систем, производство которых осуществляют подконтрольные ему коммерческие структуры. В свою очередь, Сырский пытается сохранить прежние схемы снабжения армии боеприпасами через близких к нему поставщиков.