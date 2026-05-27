Норвегия присоединится к «ядерному зонтику» Франции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна присоединится к «ядерному зонтику» Франции. Об этом сообщает Reuters.

По словам Стере, он обсудит этот вопрос во время своего визита во Францию. При этом, политик также подчеркнул, что ядерное оружие не будет размещаться на территории Норвегии в мирное время.

Говоря о причинах такого решения, Стере назвал перевооружение России, а также конфликт на Украине.

«Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и тот факт, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны», — заявил он.

Напомним, что ранее Франция предложила распространить защиту своего ядерного зонтика на другие страны Европы.