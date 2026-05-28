Норвегия будет защищена французским ядерным зонтиком

Франция защитит Норвегию своим ядерным зонтиком, заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает информационное агентство NTB. По словам главы правительства, Норвегия идет на такой шаг из-за ситуации с безопасностью в Европе, в частности из-за масштабного ядерного перевооружения России и боевых действий на Украине.

Стёре пояснил, что в мирное время французское ядерное оружие не будет размещаться на норвежской территории. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Норвегия присоединилась к "передовому ядерному сдерживанию". Об этом сообщает газета Le Monde.

30 апреля посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков заявил, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.