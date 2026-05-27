ВСУ атаковали здание Сватовской гимназии в ЛНР

Украинские военные атаковали здание Сватовской гимназии в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В результате ещё одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 — удар пришёлся по кровле здания», — написал он в канале в MAX.

В здании в момент удара не было детей.

Ранее в селе Двулучное Белгородской области женщина получила черепно-мозговую травму после удара украинского FPV-дрона по автомобилю.