ВСУ атаковали здание Сватовской гимназии в ЛНР
Украинские военные атаковали здание Сватовской гимназии в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В результате ещё одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 — удар пришёлся по кровле здания», — написал он в канале в MAX.
В здании в момент удара не было детей.
Ранее в селе Двулучное Белгородской области женщина получила черепно-мозговую травму после удара украинского FPV-дрона по автомобилю.