"Калашников" представил новую снайперскую винтовку

Концерн "Калашников" презентовал обновленную линейку снайперского оружия, модернизированного по опыту специальной военной операции. Центральным экспонатом стала 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), серийные поставки которой в войска в 2026 году выросли кратно.

Ведущий инженер-конструктор Андрей Чукавин пояснил, что винтовка изначально разрабатывалась как платформа с жестким креплением оптики. Основой конструкции служит стальная направляющая с планкой Пикатинни, исключающая необходимость повторной пристрелки после разборки. По кучности стрельбы СВЧ превосходит как штатную СВД, так и винтовку СВ-98, сохраняя при этом требования по надежности, сопоставимые с автоматом Калашникова.

Масса винтовки без дополнительного оборудования составляет 4,8 кг. Установлены складной телескопический приклад с регулируемыми щекой и затыльником, органы управления, позволяющие вести стрельбу без отрыва руки от рукоятки. Ствол утолщенный, с резьбой М8 для крепления пламегасителя или прибора малошумной стрельбы. Газовый регулятор имеет дополнительное положение для работы с ПМС (прибор малошумной стрельбы). В комплект входят сошки.

Чукавин отдельно остановился на модернизации по итогам обратной связи из зоны СВО. Помимо классического назначения винтовка показала свою эффективность в борьбе с БПЛА противника.

Среди основных доработок - изменение конструкции приклада, упрощение разборки и внедрение защитных антикоррозийных покрытий. Разработан и проходит испытания новый полимерный магазин, более технологичный в производстве и позволяющий визуально контролировать количество патронов.

Помимо СВЧ журналистам продемонстрировали усовершенствованные на опыте спецоперации СВ-98 и СВДС. По словам Чукавина, СВ-98 получила минимум замечаний от военнослужащих и признана высокоэффективной для высокоточной стрельбы. Винтовка СВДС на данный момент выпускается в больших объемах, чем классическая СВД. Все образцы используют патрон 7,62х54 мм. Инструкторы Федерации боевого снайпинга России провели динамический показ стрельбы снайперских пар на дистанциях до километра.

Кроме того, генеральный директор "Калашникова" Алан Лушников поделился некоторыми другими новейшими разработками концерна. Например, рассказал о новом тактическом управляемом боеприпасе "КУБ-10МЭ" с дальностью полета свыше 100 км, оснащенном оптико-электронной системой наведения и способном поражать движущиеся цели. Аппарат создан с учетом опыта СВО, имеет повышенную защиту от РЭБ и ПВО.