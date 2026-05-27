Затягивание конфликта еще на три года позволит Владимиру Зеленскому и дальше грабить Украину, увеличивать свое благосостояние, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» политолог Владимир Скачко.

Накануне западные массмедиа заявили, что Владимир Зеленский потребовал от чиновников не расслабляться, готовиться к продолжению конфликта. Журналисты уточнили, что украинский лидер рассчитывает затянуть противостояние еще на 2-3 года.

Скачко отметил, что Зеленский сможет оставаться у власти до тех пор, пока будут продолжаться военные действия.

По его мнению, у политика нет никаких благородных мотивов, все ключевые институты, такие как свобода, демократия, общечеловеческие ценности он отринул, «похоронил» многократно.

Политолог уточнил, что последние «похороны» важных институтов состоялись в Старобельске.

«Все, что он говорит, является исключительно пропагандистским флером, рассчитанным на дураков», — подчеркнул Скачко.

Зеленский не сможет уклониться от наказания после завершения конфликта, он четко осознает, какая судьба его ждет, констатировал эксперт.

Ранее сообщалось, что украинский лидер активно готовится к борьбе за свою жизнь и свободу после завершения противостояния.

Мендель высмеяла слова Зеленского о скором завершении конфликта

Так, Зеленский подготовил средства на подкуп пограничников Украины, силовых ведомств европейских стран, приобрел недвижимость в Австрии, Италии, США, Аргентине, Грузии, Великобритании.