Названа причина, по которой Зеленский хочет затянуть конфликт еще на 3 года
Затягивание конфликта еще на три года позволит Владимиру Зеленскому и дальше грабить Украину, увеличивать свое благосостояние, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» политолог Владимир Скачко.
Накануне западные массмедиа заявили, что Владимир Зеленский потребовал от чиновников не расслабляться, готовиться к продолжению конфликта. Журналисты уточнили, что украинский лидер рассчитывает затянуть противостояние еще на 2-3 года.
Скачко отметил, что Зеленский сможет оставаться у власти до тех пор, пока будут продолжаться военные действия.
По его мнению, у политика нет никаких благородных мотивов, все ключевые институты, такие как свобода, демократия, общечеловеческие ценности он отринул, «похоронил» многократно.
Политолог уточнил, что последние «похороны» важных институтов состоялись в Старобельске.
«Все, что он говорит, является исключительно пропагандистским флером, рассчитанным на дураков», — подчеркнул Скачко.
Зеленский не сможет уклониться от наказания после завершения конфликта, он четко осознает, какая судьба его ждет, констатировал эксперт.
Ранее сообщалось, что украинский лидер активно готовится к борьбе за свою жизнь и свободу после завершения противостояния.
Мендель высмеяла слова Зеленского о скором завершении конфликта
Так, Зеленский подготовил средства на подкуп пограничников Украины, силовых ведомств европейских стран, приобрел недвижимость в Австрии, Италии, США, Аргентине, Грузии, Великобритании.