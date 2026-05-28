Разведывательные самолеты НАТО заметили у Черного и Балтийского морей

Разведывательная авиация стран НАТО практически ежедневно появляется вблизи российских границ. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

По его словам, российская сторона регулярно фиксирует полеты разведывательных самолетов, а также присутствие военных кораблей стран НАТО и их партнеров рядом с государственной границей РФ.

Кулишов отметил, что наиболее высокая активность наблюдается на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях. Кроме того, разведывательная деятельность, как утверждает глава погранслужбы, ведется в воздушном пространстве над Черным и Балтийским морями.

Он также заявил, что западные страны используют для сбора информации космические спутники военного и двойного назначения.

По словам Кулишова, западные спецслужбы передают Киеву сведения о местах размещения подразделений пограничных органов и Вооруженных сил РФ, а также данные об объектах гражданской инфраструктуры в тыловых регионах страны.