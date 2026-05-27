Обстановка на северо-западных рубежах России значительно усложнилась из-за наращивания военного присутствия сопредельных государств.

Первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил о масштабном строительстве новых военных объектов в Финляндии, Польше и странах Балтии.

«Отмечаем усиление войсковой охраны границы. На территориях сопредельных государств строятся новые военные базы, в больших объемах закупаются современные вооружение и техника, совершенствуются логистические возможности по переброске войск к российским границам», — рассказал Кулишов.

По словам главы погранслужбы, на фоне регулярных учений НАТО, имитирующих столкновение с Россией, фиксируется постоянная разведывательная активность западных стран. Полеты разведывательной авиации и присутствие военных кораблей возле российской границы стали ежедневной практикой, особенно в Арктике, на северо-западе, Дальнем Востоке, а также над акваториями Черного и Балтийского морей.

Кулишов также подчеркнул, что западные спецслужбы ведут сбор данных, используя возможности спутников военного и двойного назначения. Полученная информация незамедлительно передается киевскому режиму для атак на российские подразделения и объекты гражданской инфраструктуры.