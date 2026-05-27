В РФ хотят развивать оборонное сотрудничество с африканской страной

Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков и его сомалийский коллега Омар Али Абди провели рабочую встречу.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере», — говорится в заявлении.

Кроме того, чиновники подтвердили взаимный интерес к укреплению военных связей Москвы и Могадишо. Также они отметили важность развития конструктивного диалога между двумя государствами.

По данным ведомства, на встрече царила атмосфера взаимопонимания. Состоявшиеся переговоры стали свидетельством дружественного характера отношений между РФ и Сомали, утверждается в публикации.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что африканские страны достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах. Как сообщил глава государства, страны Африки начинают играть все более значимую роль в решении вопросов международной повестки, и РФ придает большое значение упрочнению связей с ними.