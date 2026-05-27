Нидерланды и ФРГ намерены отправить военных в Эстонию для создания штаба НАТО

Нидерланды и ФРГ планируют направить десятки военнослужащих в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО, который будет координировать операции альянса в Балтийском регионе. Об этом сообщило агентство ANP со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о размещении в Эстонии штаба Первого германо-нидерландского армейского корпуса (1GNC), который ранее был передан в распоряжение НАТО при сохранении постоянной базы в германском городе Мюнстере. Как отмечает агентство, сейчас страны Балтии находятся под управлением командной структуры НАТО в Польше, однако в альянсе рассчитывают, что создание нового штаба позволит "ускорить реакцию союзников в случае кризиса в регионе".

ANP уточняет, что к проекту уже подключены около 14 стран. Командный центр сможет координировать операции с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих.

По данным агентства, власти Нидерландов также намерены активизировать подготовку к потенциальному конфликту в Европе в целом. В частности, нидерландское министерство обороны планирует провести в Латвии масштабные учения с беспилотниками, а также создать специализированные подразделения операторов дронов численностью до 1,2 тыс. человек.

В последние годы Нидерланды существенно расширили военное присутствие на восточном фланге НАТО. С 2017 года нидерландские военные участвуют в многонациональной батальонной группе альянса в Литве под командованием Германии. Кроме того, королевские ВВС Нидерландов регулярно направляют истребители F-35 в страны Балтии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.