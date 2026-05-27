В Курской области в результате атаки БПЛА пострадали 4 человека
В слободе Белой Беловского района снова произошёл удар. В результате пострадали четыре человека, получившие осколочные ранения средней тяжести.
Им оказана медицинская помощь на месте, а при необходимости их доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Кроме этого, после повторного удара загорелся строительный магазин, два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом.
«К счастью, пожарным удалось ликвидировать возгорание, идёт проливка и разбор конструкций. На месте работают оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул Александр Хинштейн.