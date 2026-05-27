$71.6783.3

В США попытались скрыть неудобную правку об операции в Иране

Lenta.ru

Пентагон внес изменения в статистику по жертвам и раненным в конфликте с Ираном американским военнослужащим, несмотря на действующее прекращение огня.

В США попытались скрыть неудобную правку об операции в Иране
© Лента.Ru

Об этом сообщает Intercept со ссылкой на данные военного министерства.

«Согласно официальной статистике Пентагона, нынешнее число потерь составляет 423 человека, что на трех раненых больше по сравнению с последней официальной сводкой военного ведомства, которую опубликовали в прошлую пятницу», — отмечается в материале.

Согласно полученным изданием данным, изменения были зафиксированы во вторник, 26 мая, спустя несколько часов после того, как Центральное командование ВС США (CENTOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану «в целях самообороны».

Авторы материала обратили внимание, что официальное число жертв и раненых составляло 385 человек по состоянию на 8 апреля, когда США и Исламская Республика объявили о начале режима прекращения огня.

Как отмечает американское издание, по состоянию на 8 апреля, когда администрация президента США Дональда Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Затем показатель вырос до 428, а уже 21 апреля общий показатель опустился до 413. При этом Пентагон не предоставил объяснений изменения данных.

Ранее в CENTCOM заявили, что американские военные нанесли удары по югу Ирана. Отмечается, что США предприняли такие действия в целях самообороны для защиты своих военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.