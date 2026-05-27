Глава Минобороны Украины пригрозил ВС России

Украина запускает «логистический локдаун» для Вооруженных сил (ВС) России.

Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров, передает УНИАН в Telegram-канале.

«Главная задача, по словам министра, максимально усложнить россиянам логистику и лишить их возможности активно наступать», — говорится в публикации.

Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило пять миллиардов гривен (около восьми миллиардов рублей) на оружие средней дальности.

Ранее стало известно об активном наступлении ВС России в Сумской области. Армия РФ взяла под контроль населенный пункт Запселье.