Глава Минобороны Украины пригрозил ВС России «логистическим локдауном»
Украина запускает «логистический локдаун» для Вооруженных сил (ВС) России.
Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров, передает УНИАН в Telegram-канале.
«Главная задача, по словам министра, максимально усложнить россиянам логистику и лишить их возможности активно наступать», — говорится в публикации.
Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило пять миллиардов гривен (около восьми миллиардов рублей) на оружие средней дальности.
В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии
Ранее стало известно об активном наступлении ВС России в Сумской области. Армия РФ взяла под контроль населенный пункт Запселье.