Подготовка украинских властей к круговой обороне в ряде регионов страны является инструментом масштабной коррупции.

Такое мнение в беседе с News.ru высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя планы Киева по возведению фортификационных сооружений.

«Я полагаю, что это один из способов "распила" выделяемых Западом денег. Военные объекты не подконтрольны гражданским властям, а воровать на крупных стройках можно бесконечно долго и абсолютно безнаказанно», — подчеркнул Онуфриенко.

Эксперт добавил, что попытки Киева представить строительство укреплений как стабилизацию фронта не имеют под собой оснований. По его словам, наступление российских сил сохраняет свою динамику, а стратегические решения руководства Украины продиктованы исключительно волей западных кураторов.

«Власти Украины ориентируются только на Запад — прежде всего на США. А им абсолютно безразлично, какую территорию будет удерживать их вассал. Им главное, чтобы боевые действия продолжались и чтобы между Европой и Россией была вот такая прослойка — абсолютно неадекватная», — резюмировал аналитик.

На фоне опасений о возможных наступательных действиях на северном и южном направлениях, украинское командование приступило к усилению оборонительных позиций в пяти областях. В частности, в Киевской и Волынской областях поставлена задача по подготовке к круговой обороне ряда населенных пунктов, включая столичный регион. Аналогичные работы ведутся в Одесской области, где на границе с Приднестровьем возводятся противотанковые рвы и устанавливаются «зубы дракона». В Запорожской и Днепропетровской областях, по заявлениям представителей Сил обороны Юга, фортификационные мероприятия охватывают почти все города, включая малые населенные пункты, такие как Орехов и Вольнянск.