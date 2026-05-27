В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после атаки ВСУ

После ночной атаки ВСУ на Севастополь обнаружен контейнер со взрывчаткой, который не сдетонировал. Об этом сообщил в своем канале в "Максе" губернатор Михаил Развожаев.

Сам контейнер, судя по снимку, который показал Развожаев, похож на коробку, обшитую пенопластом. Его сбросили с БПЛА.

"Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность! Пожалуйста, предупредите детей: ни в коем случае нельзя трогать, подбирать и переносить подобные предметы", - напоминает губернатор.

В случае если кто-то в городе найдет подобное, лучше отойти на безопасное расстояние, оградить место и вызвать спасателей по телефону 112.

В ночь на 27 мая ВСУ атаковали Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow и дронами. Над территорией города были сбиты более 20 БПЛА.

В результате попадания ракеты получило повреждение здание Южного управления Центробанка. В момент удара в здании банка были четыре человека, но никто из них не пострадал, поскольку окна были оклеены бронепленкой.