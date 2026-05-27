Эксперт оценил слухи о новом контрнаступлении ВСУ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что у ВСУ нет ресурсов, чтобы организовать полноценное контрнаступление летом. Об этом сообщает News.ru.

Владимир Зеленский говорил о планах масштабных ударов ВСУ в июне. Глава ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинская армия будет пытаться «эффективно контратаковать».

«О контрнаступлении ВСУ говорят уже давно, но вот только кто им позволит этого сделать? Я полагаю, что это пропагандистский шум», - сказал Матвийчук.

Раскрыты подробности боя дронов в Сумской области

Он отметил, что возможны «контрудары с выходом за передний край». По мнению полковника в отставке, ВСУ могут реализовать такие удары на запорожском направлении, «но не более», поскольку ресурсов у Киева «попросту нет».