«Было два «Орешника»: генерал рассказал, почему Украина скрыла второй удар

Новые подробности результатов удара возмездия за террористический акт в Старобельске стали известны в среду, 27 мая. По некоторым данным российская армия впервые применила сразу две ракеты «Орешник» по разным целям. Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, почему обе стороны предпочитают не разглашать подробности ударов, и влияет ли на результативность работы наших ВКС наши предупреждения противника об ударах.

Во время удара возмездия российская армия впервые отправила сразу две новейшие ракеты «Орешник» по целям в Киеве и области, сообщили ресурсы со ссылкой на свои источники.

«Во время «удара возмездия» …по территории Украины «Орешником» было два. По разным целям», - написал бывший военный летчик, админ авиационного канала «Fighterbomber», отметив при этом, что в ближайшее время объективный контроль второго удара будет продемонстрирован общественности.

Военный эксперт Владимир Попов подтвердил «МК», что «информация, которая была доведена до журналистов, действительно немного завуалирована».

- Военное ведомство перечислило общее количество тех сил средств, которые наносили удар и кое-где назвали отдельные предприятия. И все. Конкретизировать по «Орешнику» или по гиперзвуковым ракетам не стали. И я думаю, что неспроста.

- Почему?

-Поскольку, если дадим полный расклад того, сколько было запущено Кинжалов», «Орешника» и «Искандеров», мы можем таким образом раскрыть наш потенциал по массированному удару. Поэтому наши и молчат. К слову, молчат западные и украинские аналитики. Нашему министерству обороны, как и той стороне, называть результативность, особенно по «Орешнику» не выгодно. Одни покажут свою слабину, а мы — свои возможности.

- Вы считаете, было два пуска «Орешника»?

- Могло быть два пуска. А может оказаться так, что одновременно в одну точку прилетело три «Кинжала». Они похожим образом будут изображать пикирование и кинетический удар. Правда взрывная волна будет побольше. Но нужно также учитывать, что ночь все скрадывает, поэтому, никто точно не скажет, что там было - «Кинжалы», «Цирконы» или «Орешник». Да и специалисты не сразу поймут, потому что косвенные признаки будут похожими. Днем же разница была бы больше в энергии применения — сильнее дымовые и световые эффекты.

- Не слишком ли много сил мы тратим на предупреждения о нанесении ударов, которые анонсировал наш МИД?

- Если запуски будут продолжаться, и их будет в три-четыре раза больше, чем в ночь на воскресенье, когда мы ударили «Орешником», нам придется предупреждать американцев. Это система предупреждения о запусках стратегических баллистических ракет. Когда мы проводим испытания боевых ракет в том же Капустином Яре или в Плесецке, накануне мы обязательно предупреждаем.

Их спутники наблюдения ведь прекрасно фиксируют вспышку старта нашей ракеты. Когда ракеты выходят вертикально на большую высоту это значит, что идет баллистика. А «Орешник» близок к межконтинентальной баллистической ракете (МБР) только с меньшим зарядом. «Орешник» сегодня стоит на грани МБР и наших оперативно-тактических ракет, но он гораздо мощнее последних. Поэтому о нем мы предупреждаем.

- Утечка такой информации сильно влияет на результативность наших ударов?

- Утечка информация идет, но Украина все равно не успевает координировать свою ПВО. Мы запускаем ракеты, и они примерно знают, откуда мы это делаем, но куда она повернет - они не знают, потому что ракета маневрирует. По баллистической кривой они могут понять, что прилет будет в районе Киева, но ракета может довернуть и уйти в район Львова, Николаева или Луцка. Поэтому мы, наверное, довольно смело говорим о запусках, предупреждаем, если не за сутки, то за 12 часов точно. Таковы реалии этой «войны с дипломатическим уклоном».

- Дипломаты европейских стран в Киеве отказались эвакуироваться. Почему они так дерзко себя ведут?

- Они прекрасно понимают, что мы не варвары и пользуются этим, пытаются взять нас «на слабо». Погибнет 5-12 человек из немецкого или французского посольства, но большим политикам это как раз и нужно, чтобы иметь повод в десятки раз активизировать удары по России. Поэтому нам подставляться нельзя.

- Удары все-таки будут нанесены?

-Будут. Но нужно снять напряжение. Они ждали удара вчера, расползались по запасным командным пунктам, складировали все что можно было, спрятались и притихли. Но в таком состоянии они долго жить не могут. Они сейчас немного расслабятся и получат свое.