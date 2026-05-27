Раскрыты подробности боя дронов в Сумской области

Эксперт по БПЛА Максим Кондратьев заявил, что тяжелые беспилотники ВСУ в Сумской области были уничтожены с помощью специальных дронов-истребителей. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Кондратьева, «бои дронов» в зоне боевых действий перестали быть редкостью. Для ликвидации воздушных целей ВС РФ применяют зенитные дроны-перехватчики, способные уничтожать беспилотники двумя способами. Первый - это кинетический таран, когда мультироторный перехватчик на высокой скорости врезается в беспилотник самолетного типа и разрушает его конструкцию.

Второй метод предполагает подрыв бортовой боевой части с поражающими элементами вблизи цели. Кондратьев подчеркнул, что успешный перехват в воздухе требует от оператора исключительного мастерства, быстрой реакции и отличной физической формы. Военному необходимо не просто вовремя обнаружить чужой беспилотник, но и точно навести на него свой аппарат для гарантированного поражения.

В то же время в сферу противовоздушных беспилотных систем все активнее внедряются технологии искусственного интеллекта. Нейросети постепенно берут на себя функции автоматического наведения дронов-истребителей на цель, снижая нагрузку на человека. Модели с элементами ИИ уже проходят опытную эксплуатацию как на линии соприкосновения, так и в тыловых регионах России для защиты критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» сбили несколько тяжелых украинских беспилотников, двигавшихся в направлении российских позиций. В Минобороны подчеркивали, что своевременное уничтожение этих дронов в Сумской области позволило сорвать разведывательные планы ВСУ и предотвратить атаки.