В атаках ВСУ на Россию увидели американский след

Американские Starlink используются Вооруженными силами Украины для наведения дронов по российским регионам, а США это позволяют. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению эксперт, есть большая вероятность того, что Киев пользовался этой системой при атаках на Москву после 9 мая.

«Использование спутников на территории РФ означает прямое участие в боях против нашей страны. Другое дело, что мы вряд ли можем сбивать спутники в силу того, что они являются территориальными, то есть принадлежат США. Но здесь получается, что компания SpaceX и США, которые позволяют ВСУ делать подобного рода вещи, ведут военные действия против нас в центре России», — констатировал Кнутов.

Напомним, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву и Подмосковье 17 мая стала самой масштабной за год. По данным мэра столицы Сергея Собянина, было сбито более 120 дронов. В результате нападения погибли три человека.