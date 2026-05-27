В пригороде Одессы уничтожен винный склад с дронами

Армия России нанесла удар беспилотниками "Герань" по складским терминалам в пригороде Одессы.

Воздушную тревогу в городе объявили в 12:36 - ПВО засекла дроны, подходившие со стороны моря. В 12:41 в пригородном селе Лиманка начались взрывы.

"Герани" прицельно били в логистический комплекс, который делят "Новая почта" и компании "Вина мира". Мощности почтовой службы Украины используются для военных поставок с начала СВО, но вот винные склады в списках целей раньше не попадались.

Судя по детонации после прилетов, хранились там не только бутылки, но и снаряды с беспилотниками, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Также нанесен удар по военным объектам в киевском пригороде Броварах в 13 километрах от Киева. В ночь на 27 мая сюда прилетело 122 ударных беспилотника и две баллистических ракеты "Искандер". Они поразили командный бункер, пункт разведки ВСУ и два армейских учебных центра. В одном готовили оператором БПЛА, в другом - диверсантов, рассказал военкор Александр Сладков.

Все объекты находились в одном военном городке. В учебных центрах работали специалисты из стран НАТО.