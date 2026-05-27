Шойгу допустил размещение ядерного оружия в Австралии из-за участия в AUKUS

Ядерное оружие может появиться на территории Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.

"Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями, - сказал Шойгу. - Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS".