Шойгу допустил размещение ядерного оружия в Австралии из-за участия в AUKUS
Ядерное оружие может появиться на территории Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.
"Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсов", - отметил он.