Раскрыт «страшный план» ВСУ по Энергодару

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ хотят сделать Энергодар в Запорожской области непригодным для жизни. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 27 мая Энергодар столкнулся с масштабной атакой дронов ВСУ. Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что в городе было слышно более 50 взрывов.

Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома и городские коммуникации. В результате атак ВСУ город остался без связи и частично без электричества. Утром 27 мая представители ЗАЭС сообщили, что сотрудник атомной электростанции, водитель, погиб в результате удара дрона по территории транспортного цеха.

«ВСУ пытаются сделать абсолютно непригодной жизнь на данных территориях. <…> Энергодар - небольшой по площади город, там плотная жилая многоэтажная застройка, поэтому все прилеты ощущаются абсолютно рядом», - подчеркнул Рогов.

По его словам, ВСУ «выбивают вышки», чтобы жители Энергодара не знали, что происходит, не могли связаться с родными и близкими, а также вовремя получать необходимую информацию.