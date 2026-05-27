Обход укреплений ВСУ и жесткое давление РФ: что происходит в Константиновке

В Константиновке ситуация для Вооруженных сил Украины «стремительно ухудшается», а российские подразделения продолжают оказывать давление на флангах и проникают в город. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, еще две недели назад ВС РФ установили флаги в Ильиновке, на восточном фланге российские бойцы присутствуют в районе Гора.

«Впервые было зафиксировано присутствие российских войск в Молочарке, что подтверждает дальнейшие действия для обхода Константиновки с флангов», — отмечается в сообщении.

При этом авторы публикации обратили внимание на жалобы украинских источников на то, что «русские смогли обойти ряд укреплений ВСУ в Константиновке и соседних населенных пунктах и проникнуть в многоэтажную и промышленную застройку центра города».

«Город остается «фрагментарным» — зоны контроля и спорные участки. Скорее всего, ситуация будет развиваться по сценарию, похожему на бои за Покровск и Торецк, когда значительные территории некоторое время оставались спорными», — заметил канал.

Ранее Управление ФСБ России по ДНР сообщило о том, что четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины были уничтожены в Константиновке подразделением «Горыныч».