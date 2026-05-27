Массированный удар по территории Украины заставил Киев задуматься о переговорах — Владимир Зеленский не просто так собрал депутатов Верховной рады. Как сообщает «Царьград», первые итоги уже известны.

Военный эксперт Олег Шаландин в эфире программы «Мы в курсе» на «Царьграде» назвал атаку ВС РФ на минувших выходных одной из самых крупных. Поражено военное управление, штаб-квартира СБУ, главного управления разведки. Кроме того, уничтожены инфраструктурные подразделения в Киеве, которые производят и ремонтируют технику, изготавливают БПЛА. В других областях Украины поражены производственные мощности, относящиеся к военному производству.

Противник пытался обесценить атаку России, хотя, как уверяют инсайдеры, в действительности он произвел на Киев и его западных союзников неизгладимое впечатление. Зеленский собрал срочное совещание, попросив всех прийти без гаджетов. На собрании с депутатами Рады он призвал приготовиться и объединиться, заявив о наличии «больших надежд» на «завершение горячей фазы конфликта» до ноября. Не исключил он и «некоего перемирия» летом.

По словам главы киевского режима, у украинских властей есть понимание, как выйти на соответствующие договоренности с Россией, и даже якобы имеются рычаги влияния. Вместе с тем в медийном пространстве Украина пытается храбриться.

«Если будем опираться на мнение противоположной стороны, то мы и войну уже давным-давно проиграли, а ВСУ уже штурмуют Москву. На самом деле каталог наших целей на Украине постоянно пополняется. Самые жирные, самые вкусные Министерство обороны отобрало из этого каталога, и по ним был нанесен удар. Если применили именно "Орешник", значит, было для чего», — прокомментировал ситуацию Олег Шаландин.

Вместе с тем у многих возникает вопрос, чем последний удар «Орешником» отличался от остальных, если были снова поражены военные объекты. Шаландин подчеркнул, что Россия не оставляет попытки договориться о мире, а результаты подобных ударов отлично видны на поле боя. Эксперт считает, что возможности «снести режим» у Москвы есть, однако Киеву пока дают возможность «остановиться».

Офицер также подтвердил, что в планировании чудовищных операций Киева участвуют западные спецслужбы — атаки, вроде удара по общежитию в Старобельске, проводятся «практически вручную». По его словам, с ними будут разбираться уже «другим способом».