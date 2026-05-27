В среду, 27 мая, в Минобороны России сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Рывок на мотоциклах

Военные из 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» подошли к окрестностям села Новопавловка в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. На первом этапе операции подразделения дронов нанесли удары по объектам логистики, опорным пунктам и огневым точкам ВСУ, заблокировав пути подвоза снабжения. После изоляции района штурмовики отправились на передовые рубежи.

Используя подходящие погодные условия, военные на мотоциклах преодолели открытые участки местности и полосу укреплений с противотанковыми рвами, после чего закрепились на окраине Новопавловки. Подразделения ВС РФ продолжают операцию - они ведут городские бои, чтобы вытеснить ВСУ из подвалов, защищенных сооружений и с оборудованных огневых позиций.

Охота «Ланцетов»

На константиновском направлении расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли точечный удар по боевой бронемашине, перевозившей пехоту ВСУ. В Минобороны рассказали, что операция проводилась в тесном взаимодействии с подразделениями воздушной разведки. Разведчики своевременно обнаружили перемещение военной техники ВСУ и скоординировали действия операторов беспилотных комплексов.

Как рассказал оператор БПЛА с позывным «Гэнг», перед нанесением удара расчеты проводят обязательную идентификацию объектов, проверяя регистрационные знаки и наличие средств радиоэлектронной борьбы. Помимо ударов по бронемашинам, «Ланцеты» активно применяются на этом участке для поражения танков, военных грузовиков и позиций операторов дронов.

Воздушная дуэль

Расчеты ударных FPV-дронов из состава группировки войск «Север обнаружили и уничтожили в воздухе Сумской области несколько тяжелых боевых беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Украинские дроны двигались в направлении российский позиций, но были перехвачены операторами беспилотных систем.

Успешное поражение дронов обеспечило надежное прикрытие подразделений ВС РФ от воздушной разведки. Операция помогла сохранить скрытность маневров российских войск и техники, а также предотвратить возможные удары ВСУ.

Удар по ВСУ под Добропольем

На добропольском направлении расчеты беспилотников ВС РФ обнаружили и ликвидировали разведгруппу ВСУ, сообщили в Минобороны. Операторы подняли в воздух ударный FPV-дрон, который нанес точечный удар по цели.

Одновременно с этим в операцию вступили расчеты квадрокоптеров, оснащенных системами сброса боеприпасов. Они нанесли удары по рассредоточенной живой силе, находившейся в окопах, траншеях и оборудованных оборонительных укрытиях, полностью нейтрализовав группу ВСУ на этом участке.

Огонь «Гиацинтов» под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» ликвидировал несколько объектов ВСУ, рассказали в Минобороны России. В результате артиллерийских ударов были уничтожены пункты временной дислокации украинских войск.

Кроме того, огнем артиллерии были поражены пункты управления беспилотниками ВСУ и оборудованные наблюдательные посты.

Разведка в глубоком тылу: «Орлан-10» вскрыл крупную базу ВСУ

В Сумской области расчет беспилотника «Орлан-10» обнаружил крупное скопление живой силы и военной техники ВСУ. Как сообщили в Минобороны, информация о координатах целей была оперативно передана на командный пункт, после чего по целям был нанесен артиллерийский удар.

По словам оператора с позывным «Кекс», ключевое преимущество «Орлана-10» - высокая продолжительность полета. Аппарат способен подниматься на высоту в несколько километров и вести разведку в глубоком тылу на расстоянии до ста километров, успешно преодолевая средства радиоэлектронной борьбы.