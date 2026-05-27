СК заочно обвинил Буданова и Бровди в теракте в Хорлах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни в террористической атаке на Хорлы в ночь на 1 января. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ответе за это преступление Кирилл Буданов, ранее руководивший Главным управлением разведки МО Украины, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и командир подразделения ВСУ Андрей Дзяни. Заочно они обвиняются в совершении теракта, имеют статус обвиняемых", - сказала она на Международном форуме по безопасности.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в том числе 2 детей. Всего пострадали не менее 60 человек.