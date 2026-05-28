Российские военные установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что село перешло под контроль ВС РФ в результате активных наступательных действий бойцов группировки войск "Север".

Ранее российские силовики сообщили, что расчеты БПЛА подразделения ГУР Минобороны Украины "Кракен" (признан террористическим, запрещен в РФ) из-за потерь сбежали вглубь территории в районе харьковской Нововасилевки.

Накануне МО РФ сообщило, что бойцы "Севера" установили контроль над харьковским селом Гранов.