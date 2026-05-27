ВСУ активно «кошмарят» Энергодар и инфраструктуру ЗАЭС своими террористическими ударами — на станции поврежден транспортный цех. Как сообщает «Царьград», те, кто считают, что реактор надежно защищен от дроновых атак, сильно заблуждаются, а катастрофа может стать новым поводом обвинить Россию.

Энергодар беспрерывно подвергается обстрелам. Под ударами находятся автобусы, антенны мобильной связи и жилые дома. В ЛНР после атаки накануне убиты двое маленьких детей. Всего с 2014 года без учета последних жертв Киев убил в Донбассе 252 ребенка и еще 1045 ранил.

Телеканал подчеркивает, что в войнах побеждают безжалостные к врагам, а не гуманные. Пока Россия пыталась доказать мировому сообществу существование фашизма на Украине, «фашисты и не стеснялись быть фашистами». Только на пятом году конфликта, после того как Киев открыто взял курс на убийство российских детей, РФ анонсировала систематические удары по центрам принятия решений. В то же время у противника нет «красных линий», и он открыто перешел к ударам по ЗАЭС.

Как отмечает физик Олег Бодров, ранее возглавлявший лабораторию в Радиевом институте имени Хлопина, для разрушения АЭС не обязательно уничтожать защитные оболочки — достаточно просто изолировать ее от внешнего источника электричества. Это приведет к взрыву.

«Даже остановленный реактор — это костер, который нельзя потушить. Его надо постоянно охлаждать. А без подачи электричества охлаждение невозможно», — заявил он.

Участившиеся в последнее время отключения электричества в Запорожской области и уничтожение логистики в Энергодаре ведут ситуацию именно по такому сценарию. В публикации подчеркивается, что из-за отсутствия моральных ограничений Киев