Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны и ракеты на Севастополь

Вооруженные силы Украины могли вести атаку по Севастополю из трех регионов, подконтрольных Киеву. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили над российской территорией 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Севастополе, по данным губернатора Михаила Развожаева, было уничтожено более 20 дронов. Также город был атакован ракетами Storm Shadow.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что носителями ракет стали бомбардировщики Су-24 или истребители F-16.

«Удар мог быть нанесен с украинских Су-24 или F-16, которые взлетали с аэродромов в Староконстантинове или Школьном под Одессой. Дроны по Севастополю могли запустить с контролируемой ВСУ части Херсонской области, с проходящих мимо судов в Черном море, или из Николаевской области», — пояснил он, напомнив, что дальность полета украинских беспилотников составляет уже около тысячи километров.

После атаки ВСУ на Севастополь, по уточненным данным, пострадали два человека, также были повреждены жилые дома, ракета попала и в здание Южного управления Центрального банка.