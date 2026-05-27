Сербский доброволец и снайпер Деян Берич в интервью ТАСС заявил, что противостояние Российской Федерации и Запада не завершится с окончанием СВО.

© Московский Комсомолец

Собеседник агентства заявил, что, согласно его прогнозу, Запад предпримет попытку дестабилизировать обстановку на Кавказе и раскачать ситуацию в Белоруссии.

По словам добровольца, НАТО не готов смириться с поражением, а Запад все еще заинтересован в РФ как в источнике ресурсов.

Неприязнь западных стран к России носит глубинный, практически «генетический» характер, поделился своей точкой зрения он.

По мнению Берича, чтобы противостоять угрозам, Российской Федерации нужно сохранять силу — в частности, располагать мощными вооруженными силами и эффективными спецслужбами, которые будут внушать страх врагам.

Кроме того, сербский снайпер подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают использовать Киев в противостоянии с Москвой, несмотря на наличие других международных конфликтов.