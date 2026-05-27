Раскрыто, откуда могли взлетать истребители со Storm Shadow

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал, откуда вооруженные силы Украины (ВСУ) могли осуществлять атаки на Воронежскую область 27 мая.

Как заметил собеседник издания, для запусков, если это были Storm Shadow, у украинских боевиков имеются советские Су-24, американские F-16 или французские Mirage 2000.

Эксперт обратил внимание на то, что ВСУ давно не использовали Storm Shadow для ударов по российским регионам. Он допускает, что Запад мог поставить Украине эти ракеты.

По словам Дандыкина, дальность Storm Shadow составляет 300 километров, и снаряженные этими ракетами истребители могут взлетать, например, с аэродрома Школьный под Одессой или каких-то других близлежащих.

«Выходят, стреляют на предельной максимальной дальности и уходят», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, эксперт не исключает, что дроны для атаки по Воронежу украинские боевики могли запустить из Харьковской области.