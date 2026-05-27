Российские системные удары по военным объектам в Киеве, о чем Москва предупредила ранее западные столицы, могут быть беспрецедентными по своей силе.

Такое мнение высказал военный аналитик и отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это будут самые разрушительные удары по европейской столице со времен Второй мировой войны», — заявил Риттер.

По мнению аналитика, предстоящие действия российских сил станут не только ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, но и наглядным сигналом для западных стран. Риттер также прокомментировал отказ иностранных дипломатов покидать зону потенциальной эскалации.

«Европейцы заявили, что не будут покидать Киев. Удачи им. Надеюсь, что им нравятся похороны, поскольку они будут», — подчеркнул эксперт.

Министерство иностранных дел России ранее призвало персонал иностранных дипмиссий экстренно эвакуироваться. В ведомстве пояснили, что атака на Старобельск стала последней каплей, после чего Вооруженные силы России переходят к системному уничтожению предприятий украинского ВПК, а также командных пунктов и центров принятия решений. Несмотря на это предупреждение, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер официально сообщила, что Евросоюз не планирует вывозить своих сотрудников из украинской столицы.