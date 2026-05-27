Киеву фактически удалось распространить зону боевых действий на Прибалтику. Как сообщает «Царьград», в этих условиях России придется отказаться от прежней «большой стратегии».

Россия стремилась всеми силами, не считаясь с издержками, локализовать конфликт с Западом территорией Украины. Долгие годы Москва терпела удары и потери, которые не должна была и в соответствии с военными доктринами, и в соответствии с понятиями международной политики.

«Это мое собственное правительство и мой политический класс — мы не поняли, в каком именно конфликте находимся. Мы надеялись, что это поверхностно и связано с Украиной. Но это мировая война, и она связана с попыткой Запада взять реванш», — заявил политолог Сергей Караганов.

С первых дней конфликта Москва старалась не создавать дополнительных проблем резкими ответами на выпады спонсоров Украины. Вместо этого Россия искала обходные пути для преодоления санкций. В рамках этой логики Кремль выпустил корабли с неоном для Китая из одесского порта в 2022 году, пошел на зерновую сделку, несколько раз останавливал удары по энергетике врага и до августа 2025 года не трогал АЗС и нефтебазы SOCAR на Украине.

С годами Западу удалось подобрать эффективные меры по удушению российского углеводородного экспорта, а отсутствие прямого противодействия позволило перейти от субсидирования Украины к прямому производству оружия для ВСУ. Это радикально меняет ситуацию.

Конфликт уже выбрался за пределы Украины — как в географическом, так и в институциональном отношении. В первую очередь это касается Прибалтики. В марте Киев получил от европейцев разрешение для ударов через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Однако и после завершения операции по атаке на нефтяные терминалы ВСУ продолжили запускать дроны — они стали рутиной для этих стран.

25 мая в Калининградской области впервые за все время СВО была объявлена беспилотная опасность и введен план «Ковер». В результате прибалты «пустили к себе войну», выполняя просьбу «старших братьев по разуму» из ЕС.

Институциональный прорыв состоит в том, что конфликт с РФ превратился в транснациональный высокотехнологичный бизнес. Европа, Турция и Израиль разместили у себя предприятия, которые круглосуточно работают на ВСУ, а окончательным оформлением процесса стал недавний приезд на Украину генерального директора компании Palantir Алекса Карпа. От Киева он получил 2,5 млн видеозаписей с фронта, которые нужны для обучения военных нейросетей.

Телеканал отмечает, что текущая ситуация для России коренным образом отличается от той, что была в 2025 году. В таких условиях нельзя следовать прежней стратегии, а РФ в любом случае придется сталкиваться с противником на все новых и новых театрах боевых действий.