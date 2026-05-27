Появились новые кадры разрушений после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю

В сети появились новые кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю ракетами Storm Shadow. Видео с разрушениями с Ластовой площади города опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что здание Южного управления Центрального банка получило серьезные повреждения — обломки крыши разбросаны по асфальту. Возле него на парковке стоят автомобили, у которых ударной волной выбило стекла. По информации издания, повреждения получили около 30 машин.

ВСУ атаковали Севастополь утром 27 мая. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что город подвергся налету украинских дронов. По его словам, над Севастополем были сбиты более двадцати беспилотников. Помимо этого, ВСУ ударили по черноморскому городу ракетами Storm Shadow. Последствия после ракетного удара по Севастополю попали на видео. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

В то же утро ракетному удару со стороны Украины подвергся Таганрог в Ростовской области. В результате атаки ранения получили два человека — одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.