Северная Корея испытала высокоточные ракеты с ИИ

Северная Корея впервые заявила об испытании высокоточных крылатых ракет с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Об испытании техники заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA). В сообщении говорится, что армия провела испытания комбинированного вооружения, включающего тактические баллистические ракеты, артиллерийские ракеты и крылатые ракеты с ИИ дальностью полета до 100 километров. В ходе испытаний, в том числе, оценивалась точность последних.

В заметке KCNA говорится, что испытания под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ыа показало, что оружие и автоматизированные пусковые системы были успешно модернизированы, чтобы «соответствовать надлежащим условиям современной войны и повысить их эффективность в боевых действиях».

«Речь идет об использовании ИИ для распознавания цели и наведения ракет», — подчеркнул военный эксперт из Института политических исследований Асан Ян Ук.

Аналитики Reuters отметили, что КНДР неуклонно модернизирует свой тактический арсенал, обещая разместить его вблизи границы с Южной Кореей. Они уточнили, что столица Южной Кореи Сеул находится в пределах 100 километров от границы демилитаризованной зоны с Северной Кореей.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что анализирует данные о полете.