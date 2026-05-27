Ракета ВСУ ударила по зданию Центробанка в Севастополе

Украинская ракета попала в здание Южного управления Центрального банка на Ластовой площади в Севастополе, в результате загорелась крыша, сообщил губернатор Михаила Развожаев.

Развожаев сообщил о попадании снаряда в фасад пустующего учреждения.

«На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы», – написал глава города в своем Telegram-канале.

Ударная волна затронула прилегающий восьмиэтажный дом и маникюрный салон. Сейчас территория оцеплена силовиками, а коммунальные службы убирают осколки стекла с улиц. Открытого горения не наблюдается, однако в воздухе чувствуется запах гари.

Представители регулятора подтвердили разрушения на верхних этажах постройки. На месте инцидента продолжают работу оперативные ведомства, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow и беспилотниками.

В середине мая экстренные службы зафиксировали повреждения десятков жилых домов после массированного налета дронов.

За несколько дней до этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный аппарат в районе Качи.