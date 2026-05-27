Вооруженные силы Украины готовят Одессу к круговой обороне. Почему Киев боится реакции местных жителей на приход российских военных, рассказал aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

В соцсетях уже появились кадры фортификационных работ. Вокруг Одессы роют противотанковые рвы, строят блиндажи и устанавливают ряды колючей проволоки. Однако военный эксперт Андрей Марочко уверен, что эти сооружения не помогут, так как жители города перейдут на сторону России.

«Одесса — русский город. Подавляющее большинство граждан Одессы придерживается пророссийских взглядов. Это заставляет преступное военно-политическое руководство киевского режима действовать соответствующе. Они понимают, что в случае захода российских войск в Одессу, сопротивление будет оказывать весьма сложно, потому что люди моментально перейдут на сторону российской армии», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, не стоит забывать и о том, что на фортификационные сооружения выделяются миллиарды гривен, на строительстве зарабатывает «и сам Владимир Зеленский». И одесские окопы — лишь один из многих проектов, на которых наживается руководство Украины.

Как будут брать Одессу?

Военный эксперт отметил, что есть несколько вариантов прорыва в Одессу, как с моря, так и сухопутных.

«Это может быть морская операция или сухопутная с территории Приднестровья. Сейчас у российских военных другая тактика, и как бы киевский режим ни готовил свои фортификации, против нашего оружия они бесполезны», — констатировал Марочко.

При этом российская авиация и артиллерия уже доказали, что способны уничтожать любые, даже самые мощные, фортификации, отмечается в статье.

Ранее российские военные ударили по порту в Одессе, который был переоборудован из гражданского объекта в военные склады, где хранятся боеприпасы из стран НАТО. Также возле причалов порта находились транспортно-грузовые корабли, которые привозят оружие и технику.