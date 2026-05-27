В Миссисипи разбился военный учебный самолет ВМС США
На востоке штата Миссисипи в США разбился военный учебный самолет. Оба пилота живы, они успели катапультироваться.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.
Известно, что пилотов доставили в местную больницу для медосмотра. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
На данный момент расследуются причины аварии. По предварительной информации, воздушное судно упало на частную ферму. Отмечается, что удалось избежать жертв и повреждений на земле.
Ранее сообщалось, что упавшим самолетом был T-45C Goshawk. Он был двухместным и предназначался для обучения пилотов ВМС и Корпуса морской пехоты.